شاهد: مطاردة بحرية بين قوات خفر السواحل الإسبانية ومهاجرين

بعد مطاردة بحرية مع قوات خفر السواحل الإسبانية، قامت مجموعة من المهاجرين بالنزول على إحدى الشواطئ الإسبانية بالقرب من تاريفا. وتظهر الصور المهاجرين يتخلّصون من سترات النجاة التي حملوها ويرمونها في البحر قبل الوصل إلى الشاطئ، من ثم يترجلون ويركضون باتجاه الأحراج القريبة.
ويظهر الفيديو أيضاً أشخاصاً على الشاطئ، وهم سيّاح بحسب ما ذكرته وكالات إعلام إسبانية، ويحاول رجل باللباس الأبيض إعاقة المهاجرين بينما اكتفى آخر بتصوير ما يحصل.
وتشير أعداد المهاجرين إلى أوروبا في السنة الحالية انخفاضاً بنسبة النصف تقريباً عن الأرقام التي تمّ تسجيلها في مثل هذه الفترة من العام الماضي.
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غير أن إسبانيا تبدو وجهة المهاجرين مؤخراً، خصوصاً بعد إقفال إيطاليا لموانئها وحدودها بوجههم. واستقبلت إسبانيا في هذا العام نحو 17 ألف مهاجر وهو ضعف الرقم الذي تمّ تسجيله في العام 2017 بحسب أرقام أوردتها وزارة الداخلية الإسبانية.
وازداد عدد المسافرين في البحر في الأسابيع الأخيرة نظراً لهدوء الموج في البحر الأبيض المتوسط.
اقتحام أكثر من 600 مهاجر جيب سبتة من المغرب
في السياق، اقتحم أكثر من 600 مهاجر السور الحدودي شديد التحصين بين المغرب وجيب سبتة الخاضع لسيطرة إسبانيا يوم الخميس مستخدمين مناشير ومقصات لقطع الأسلاك.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن نحو 800 مهاجر حاولوا اقتحام الحاجز عند الفجر ومنعوا الشرطة من التدخل بعدما ألقوا عليها مواد مشتعلة. وأصبحت قضية المهاجرين أولوية سياسية في إسبانيا بعد تولي رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث السلطة في يونيو وحزيران والذي وافق بعد ذلك بقليل على استقبال أكثر من 600 مهاجر كانوا على متن سفينة تابعة لمنظمة خيرية رفضت إيطاليا ومالطا استقبالهم.