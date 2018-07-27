شاهد: مطاردة بحرية بين قوات خفر السواحل الإسبانية ومهاجرين

بعد مطاردة بحرية مع قوات خفر السواحل الإسبانية، قامت مجموعة من المهاجرين بالنزول على إحدى الشواطئ الإسبانية بالقرب من تاريفا. وتظهر الصور المهاجرين يتخلّصون من سترات النجاة التي حملوها ويرمونها في البحر قبل الوصل إلى الشاطئ، من ثم يترجلون ويركضون باتجاه الأحراج القريبة.

ويظهر الفيديو أيضاً أشخاصاً على الشاطئ، وهم سيّاح بحسب ما ذكرته وكالات إعلام إسبانية، ويحاول رجل باللباس الأبيض إعاقة المهاجرين بينما اكتفى آخر بتصوير ما يحصل.