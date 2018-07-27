أنثى حوت تحمل صغيرها الميت ليومين على سطح الماء

على ساحل فيكتوريا في كولومبيا البريطانية، شاهد الناس على مدى يومين أنثى حوت تحاول أن تبقي عجلها الميت على سطح الماء، تلك المنطقة التي تُشاهد فيها الحيتان عن كثب بالقرب من الشواطئ.
كين بالكومب العالم في مركز أبحاث الحيتان أكد أن الحوت الأم حاولت رفع ابنها المولود حديثا، حيث غرق جسده أكثر من مرة، واستمرت الأم بمحاولات رفعه فوق الماء"، وأضاف:"الحوت الصغير بقي حيا حتى يوم الثلاثاء، لكنه لم يصمد حتى وصول فريق الأبحاث، حيث وجدوه ميتا".
واصلت الأم دفع صغيرها حتى غروب يوم الخميس 27 يوليو / تموز على الأقل، لتختفي بعدها يوم الجمعة حيث لم يشاهدها أحد بعدها.
هذه الوفاة بحسب العالم تشكل فشلا انجابيا لهذا النوع من الحيتان، الذي يتواجد في مياه بوجيه ساوند من فصل الربيع وحتى الخريف.
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هذه الحيتان المدرجة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة وكندا منذ أكثر من عقد من الزمان، والتي تتغذى على أسماك السلمون، باتت اعدادها تتراجع لنقص حصولها على غذائها اللازم، والذي يشكل السلمون أحد أهم اغذيتها لكثرة الدهون فيه، بالإضافة إلى التلوث والضوضاء وضجيج السفن الضخمة في المنطقة.
وأكد بالكومب بأن هذا الصغير مات لأن والدته لم تحصل على الطعام الكافي، وهنالك عدة صغار حوت ماتت منذ سنوات لهذا السبب.
ويتم تعقب هذه الحيتان ووضع علامات تمييزية على زعانفها، ويتم تصويرها من قبل باحثين ومراقبي حيتان، لدراستها والحد من انقراضها.