أنثى حوت تحمل صغيرها الميت ليومين على سطح الماء

على ساحل فيكتوريا في كولومبيا البريطانية، شاهد الناس على مدى يومين أنثى حوت تحاول أن تبقي عجلها الميت على سطح الماء، تلك المنطقة التي تُشاهد فيها الحيتان عن كثب بالقرب من الشواطئ.

كين بالكومب العالم في مركز أبحاث الحيتان أكد أن الحوت الأم حاولت رفع ابنها المولود حديثا، حيث غرق جسده أكثر من مرة، واستمرت الأم بمحاولات رفعه فوق الماء"، وأضاف:"الحوت الصغير بقي حيا حتى يوم الثلاثاء، لكنه لم يصمد حتى وصول فريق الأبحاث، حيث وجدوه ميتا".

واصلت الأم دفع صغيرها حتى غروب يوم الخميس 27 يوليو / تموز على الأقل، لتختفي بعدها يوم الجمعة حيث لم يشاهدها أحد بعدها.

هذه الوفاة بحسب العالم تشكل فشلا انجابيا لهذا النوع من الحيتان، الذي يتواجد في مياه بوجيه ساوند من فصل الربيع وحتى الخريف.