شاهد: مهووس بفرقة "سبايس غيرلز" ينفق كل مدخراته لشراء 7000 تذكار

في الوقت الذي ينتظر فيه محبو فرقة "سبايس غيرلز" أن يعدن للغناء مجددا، صار بإمكانهم زيارة معرض يحتوي تذكارات الفرقة التي انطلقت في تسعينيات القرن الماضي.
المعرض الذي سيقام في لندن ويحمل اسم " Spice Up " يحتوي على مجموعة تذكارية كملابس الفرقة وأغطية وحتى دراجة نارية صغيرة.
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آلان سميث آليسون، صاحب المعرض وهو أحد المعجبين بالفرقة بدأ بجمع ملابس الفرقة ومنتجاتها بعد أن أطلقت الفرقة أولى اغنياتها 'Wannabe'، عام 1996، حيث تمكن من جمع 7000 قطعة تخصها، وألمح إلى أنفق كل مدخراته على هذه العملية، ومع هذا أكد أنه لن يتوقف، وأنه يحلم بأن يحصل على ملابس الفرقة التي ظهرت فيها في أولمبياد لندن 2012.
ويأمل آليسون أن ينتقل بمعرضه في جميع دول العالم لتوقعه أن الملايين من محبي الفرقة يرغبون بمشاهدة مقتنياته.