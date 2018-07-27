التقنيات الحديثة قد تفتح الباب أمام الحياة "شبه الأبدية"

هل فكرت يوماً إذا ما كان من الممكن إيقاف الموت ؟ قد يبدو الأمر للبعض مستحيلاً ويفتح المجال لتساؤلات فلسفية وأخلاقية، إلا أن علماء الكومبيوتر يحاولون فتح الباب أمام "الحياة الأبدية" عبر استخدام التقنيات الجديدة.

يقوم أخصائيو الكومبيوتر والذكاء الاصطناعي بتطوير برامج تسمح للناس "بتجنب الموت" نظرياً، ليفتحوا بذلك باب "الحياة شبه الأبدية".

بعض الاختراعات تشبه ما ظهر في سلسة أفلام الخيال العلمي " Black Mirror " مثل " Nectome " ، حيث تم الحديث عن أن الشخص قادر على رقمنة وعيه في السنوات القادمة.

خريجون من معهد ماستشوستس للتكنولوجيا "MIT " يدعون أنهم نجحوا بالفعل بالحفاظ على وصلات الدماغ التي تلعب دوراً كبيراً في تخزين الذاكرة . وقاموا بالتجربة على أدمغة الحيوانات ويسعون الآن لإمكانية تطبيق ذات الشيء على البشر. ويقوم المخترعون الآن بتطوير تقنية "مسح الدماغ" من أجل رقمنة العقل.

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وقال متحدث من المعهد إن اعتبارات عديدة يجب أن تؤخذ بالحسبان مثل التوزيع العادل للجميع بالإضافة إلى الجانب النفسي والعاطفي للموضوع.