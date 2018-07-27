فرشاة مبتكرة تنظف أسنانك بعشر ثوانٍ فقط !

كم تستغرق من الوقت في تنظيف أسنانك يومياً ؟ إذا كانت الإجابة " أربع دقائق أو أقل" فأنت لا تنظف أسنانك جيداً ولهذا السبب ابتكرت شركة " FasTeesH " فرشاة أسنان تساعدك على إتمام المهمة بفعالية في عشر ثوانٍ فقط.
تقول الشركة إن فرشاتها الجديدة المبتكرة قادرة على تنظيف جميع الأسنان خلال عشر ثوانٍ فقط بفضل شكلها وحركاتها الاهتزازية.
وتتكون فرشاة " Y-Brush " من شعيرات من النايلون وتميل بزاوية 45 درجة. ويتم وضعها في الفم والضغط عليها كما يحدث في عملية المضغ بينما تستمر بالاهتزاز. لتتمكن بذلك من تنظيف جميع الأسنان في الفكين العلوي والسفلي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة في تصريح ليورونيوز : " إذا قدمنا هذ الجهاز الذي يساعد على تنظف الأسنان في عشر ثوانٍ سوف يغير ذلك العادات اليومية للناس".
وتتكون الفرشاة من مقبض ولسان وجهاز للشحن. ويقول المبتكرون إن عملية شحن واحدة تضمن استمرارية لمدة تقارب الشهر. وتتميز بقدرتها على إصدار ثلاثة أنواع مختلفة من الاهتزازات بما يتناسب مع حساسية الأسنان التي تختلف من شخص لآخر.
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وتم اختبار المنتج خلال ثلاث سنوات تحت إشراف خبراء صحيين.
وستتوفر "Y-Brush " في الأسواق بشكل رسمي اعتباراً من عام 2019. وبدأت عمليات الطلب المسبق على المنتج ابتداءً من مبلغ ثمانين يورو.