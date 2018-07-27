بالفيديو: أوّل ظهور لرئيس أركان كوريا الشمالية الجديد

عرض التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي اليوم الجمعة صوراً للقائد كيم جونغ أون في زيارة إلى مقبرة للمحاربين القدامى في العاصمة بيونغ يانغ وذلك في الذكرى الخامسة والستين لهدنة حرب الكوريتين.
ويظهر الزعيم الكوري متمشياً في "مقبرة شهداء حرب التحرير" ويرافقه ضباط كبار، بمن فيهم القائد الجديد للقوات العسكرية الكورية الشمالية المسلحة، الجنرال ري يونغ جيل.
وقال مسؤول حكومي أميركي لوكالة رويترز إن التغيرات التي تشهدها كوريا الشمالية مثل تعيين قائد جديد للقوات المسلحة تندرج ضمن خطة بيونغ يانغ لمتابعة المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأميركية وللتركيز على الاقتصاد.
وحّل ربي يونغ جيل البالغ من العمر 63 عاماً مكان ري ميونغ سو الذي يبلغ 84 عاماً من العمر.
واتخذ كيم جونغ أون صوراً تذكارية مع قدامى المحاربين بعد وضع أكاليل على ضريح الشهداء.
وكان التلفزيون الرسمي في كوريا قد عرض صوراً أخرى للقائد الكوري في زيارة له إلى مقبرة المقاتلين المتطوعين الصينيين في مقاطعة أخرى من البلاد.
أيضاً عن الكوريتين على موقع يورونيوز:
- كيم جونغ أون يطالب بتحسين تغذية الجنود
- إعادة رفات جنود أمريكيين بعد 65 عاما على انتهاء الحرب الكورية
- طائرة عسكرية صينية تخترق مجال الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
وتم التوقيع على الهدنة بين الكوريتين في السابع والعشرين من تموز / يوليو عام 1927 لتتوقّف الحرب بين كوريا الجنوبية المدعومة من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الشمالية المدعومة من المعسكر الشرقي الشيوعي، خصوصاً الجيش الشعبي الصيني.
وتقول كوريا الشمالية إنها انتصرت على الولايات المتحدة الأميركية وحمت سيادة الدولة الشيوعية بقيادة مؤسسها كيم إيل سونغ. ولم تتحوّل هدنة العام 1953 إلى معاهدة للسلام، تاركة الكوريتين، عملياً، في حالة من الحرب.
محادثات عسكرية
في السياق، ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم، الجمعة، أن الكوريتين الشمالية والجنوبية اتفقتا على عقد محادثات عسكرية يوم الثلاثاء حيث يسعى الجانبان لنزع فتيل التوتر وسط تحسن في العلاقات.
ونقلت يونهاب عن وزارة الدفاع في سيول القول إن المحادثات العسكرية على مستوى الجنرالات ستجرى في قرية بانمونغوم الحدودية الواقعة داخل المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.