شاهد: متظاهرون يقاطعون كلمة لبيل كلينتون للاحتجاج على قوانين الاتجار بالجنس

قاطع عشرات المتظاهرين الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون الجمعة 27 يوليو / تموز، خلال كلمة له في المؤتمر الدولي للإيدز في العاصمة الهولندية أمستردام، للمطالبة بإلغاء قوانين الاتجار بالجنس، التي تم إقرارها في مجلس الشيوخ الأمريكي شهر مارس / آذار الماضي.
كلينتون الذي حضر المؤتمر كمؤسس لجمعية "كلينتون"، كان يلقي محاضرة عن مرض الإيدز، حيث دخل المتظاهرون مطالبينه باستخدام نفوذه لسحب قوانين مكافحة الاتجار بالجنس، التي تهدف إلى معاقبة مشغلي مواقع الانترنت التي تسهل الاتجار عبر الانترنت.
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هذه القانين تم إقرارها بعد جهد استمر لسنوات، استهدف مواقع مثل backpage.com الذي يقدم ثاني أكبر خدمة إعلانات جنسية سرية في الولايات المتحدة الأمريكية.