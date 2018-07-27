ترامب ينفي معرفته باجتماع ابنه مع الروس ويرحب بدعوة بوتين لزيارة موسكو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إنه وجه الدعوة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة موسكو وأضاف أن كليهما مستعد لإجراء المزيد من الاجتماعات لكن يتعين تهيئة الظروف المناسبة لذلك.

واجتمع بوتين مع ترامب في هلسنكي الأسبوع الماضي لكن ترامب واجه عاصفة من الانتقادات بعد عودته للولايات المتحدة بسبب طريقة تعامله مع الاجتماع.

وقال بوتين للصحفيين خلال قمة دول مجموعة (بريكس) المنعقدة في جنوب أفريقيا إن المحادثات الهاتفية بين موسكو وواشنطن غير كافية وإن الجانبين بحاجة للاجتماع مباشرة والحديث بشأن قضايا مثل اتفاق إيران النووي والنزاعات العالمية