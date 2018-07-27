شاهد: رجل مبثور الأطراف يغوص 30 مترا ويحطم رقما قياسيا

لم توقفه اعاقته عن تحقيق حلمه، وتسجيل رقم قياسي، جندي سابق في الجيش السوفياتي، فقد أطرافه الأربعة بانفجار لغم أرضي، تمكن من الغوص تحت الماء على عمق 30 مترا في المياه المفتوحة بالبحر الأسود، ليدخل اسمه في الموسوعة الروسية للأرقام القياسية.
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دميتري بافلنكو الذي فقد أطرافه الأربعة في سن التاسعة عشر، غاص لمدة 15 دقيقة قبالة ساحل شبه جزيرة القرم، بإشراف الموسوعة الروسية وباستخدام معدات الغوص، ورافقه غواصون آخرون من بينهم ديمتري كنيزيف، وهو مدرب غوص في المياه المفتوحة ساعد على تنظيم الحدث.