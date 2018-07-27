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ربع سكان الأرض يتكلمون لغة أم واحدة من ثلاث لغات فقط !

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ربع سكان الأرض يتكلمون لغة أم واحدة من ثلاث لغات فقط !

ربع سكان الأرض يتكلمون لغة أم واحدة من ثلاث لغات فقط !
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جميع سكان الأرض يتكلمون لغة واحدة على الأقل. لكن في الحقيقة أكثر من ربع العالم يتكلم لغة واحدة من ثلاث لغات كلغته الأم.

أكثر من ملياري شخص في العالم يتكلمون هذه اللغات الثلاثة وهي : الصينية والإسبانية والإنكليزية.

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أكثر من 1.3 مليار شخص يتكلمون اللغة الصينية كلغتهم الأم. وهناك أكثر من 10 فروع في اللغة الصينية . بعضها مشهور " كالماندرين" وبعضها الآخر قد لا يعرفه الجميع مثل "Pu-Xian " .

وتأتي اللغة الإسبانية في المركز الثاني حيث يتكلمها حوالي 437 مليون شخص حول العالم. ويتوزعون في إسبانيا وأمريكا اللاتينية وبعض أجزاء الولايات المتحدة الأمريكية.

أما اللغة الإنكليزية وعلى الرغم من ان عدد متكلميها أقل من اللغتين السابقتين، إلا أنها تتفوق عليهما في التوزع الجغرافي . فتتوزع على 106 بلدان مقابل 37 للصينية و31 للإسبانية.