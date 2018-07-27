العلماء يعيدون إحياء ديدان عمرها 42 ألف عام في روسيا

يقدّر عمر الديدان التي تمّ استخراجها من رواسب متجمّدة في سيبيريا، وإعادة إحيائها من 32 ألف سنة و42 ألف سنة، بحسب ما يقوله علماء في الولايات المتحدة الأميركيةوموسكو.

وأظهرت عينتان من العينات الثلاثمئة التي تمّ سحبها من سيبيريا أنّ الديدان الموجودة فيها هي ديدان أسطوانية، قابلة للحياة، وكان بإمكانها التحرك والأكل.