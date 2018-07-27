بالفيديو: دمى جنسية متطورة قادرة على التفاعل بذكاء اصطناعي

في ظل محاولات بكين الحثيثة لتوسيع انتشار الذكاء الاصطناعي وإدخاله إلى قطاعات الدولة وغيرها من القطاعات، تحاول شركة صينية لتصنيع الدمى الجنسية إدخال هذه التكنولوجيا إلى منتجاتها.

تعدّ "ومدول" إحدى أكبر الشركات الصينية التي تصنّع الدمى الجنسية وأطلقت في نهاية العام 2016 مشروعاً لتصنيع الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي. وعلى هذا النحو تطوّرت الدمية التي تنتجها الشركة من دمية قادرة على القيام بحوار بسيط إلى دمية قادرة على تحريك عينيها وذراعيها وطبعاً...صدرها.