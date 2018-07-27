السعودي يزيد الراجحي يحرز لقب رالي طريق الحريرعلى حساب القطري ناصر العطية

توج السعودي يزيد الراجحي على متن السيارة (ايكس- ريد- ميني) بلقب رالي طريق الحرير الذي عرف إجراء مرحلته الأخيرة الجمعة في روسيا، بعد إنهائه المنافسة متقدما بفارق (1:08:12 ساعة) عن أبرز المرشحين للفوز في جدول الترتيب العام.
الراجحي بعدما اكتفى بالمركز الثاني في 2016 والذي لم يسبق له الفوز في إحدى المراحل في هذا الرالي صعد على منصة التتويج للمرة الثانية هذا الموسم بعد احرازه للقب رالي كازاخستان.
من جانبه القطري ناصر العطية (تويوتا) الذي كان من أبرز المرشحين للفوز بهذا الرالي لم يحالفه الحظ هذه المرة بسبب تعرضه لحوادث ميكانيكية خلال ثلاث مراحل جعلته يضيع الوقت بسبب فقدانه لعجلات سيارته في كل مرة.
القطري الذي لم يخض أيضا رالي باجا أراغون وبعدما اكتفى بمركز الوصيف في الترتيب العام في طريق الحرير قضى على جميع حظوظه للتويج بلقب بطولة العالم في هذا الاختصاص.
فيما تلاهما في المركز الثالث الفرنسي ماتيو سيرادوري، سائق (أم- سي- أم - أوريجينال).
البريطاني هاري هانت هو من فاز بلقب هذه المرحلة السابعة والأخيرة، محرزا بذلك فوزه الثاني في هذا السباق.
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وفي فئة الشاحنات التتويج كان حليف فريق "كاماز" عن طريق الروسي كارغينوف بعدما سجل أفضل توقيت في الترتيب العام بفارق 18 دقيقة عن زميله في الفريق ومواطنه أيرات مارديف.
وأثبت فريق كاماز أنه الأقوى في فئة الشاحنات بعد سيطرته على المراكز الأولى في جميع الراليات التي جرت في إفريقيا وأمريكا الجنوبية والآن في روسيا.
في حين كانت منصة التتويج في هذه المرحلة من نصيب الهولندي مارتن فان دير برينك.