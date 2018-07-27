السعودي يزيد الراجحي يحرز لقب رالي طريق الحريرعلى حساب القطري ناصر العطية

توج السعودي يزيد الراجحي على متن السيارة (ايكس- ريد- ميني) بلقب رالي طريق الحرير الذي عرف إجراء مرحلته الأخيرة الجمعة في روسيا، بعد إنهائه المنافسة متقدما بفارق (1:08:12 ساعة) عن أبرز المرشحين للفوز في جدول الترتيب العام.

الراجحي بعدما اكتفى بالمركز الثاني في 2016 والذي لم يسبق له الفوز في إحدى المراحل في هذا الرالي صعد على منصة التتويج للمرة الثانية هذا الموسم بعد احرازه للقب رالي كازاخستان.