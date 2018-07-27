بلجيكا تسخر من حجب فيسبوك للوحات بسبب "العري"

بعد قيام فيسبوك بحظر لوحات كلاسيكية للفنان البلجيكي بيتر بول روبنز بسبب "العري"، نشر مكتب السياحة في مقاطعة فلاندرز البلجيكية شريطاً ساخراً ينتقد سياسات فيسبوك التحريرية.
وتمّ نشر الشريط الساخر بعد شكوى رسمية تقدم بها المكتب السياحي في مدينة أنتويرب لدى إدارة فيسبوك. ويعتبر روبنز (1577-1640) من رسامين القرن السابع عشر الأشهر عالمياً، وهو ينتمي إلى عصر الباروك.
ويظهر في الشريط الساخر حرّاس أحد المتاحف في البلاد يتجولون في المتحف، ويسألون الزوار إذا كانوا يمتلكون حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثمّ يبعدونهم عن اللوحات التي فيها صور عري.
ويظهر الحراس الممثلون وهم يلبسون بدلات كتب عليها "محقق (في) وسائل التواصل الاجتماعي" و"من أجل حمايتكم" ويحملون الأسلحة النارية ويتكلمون مع الزوار بجدية.
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وذكرت مصادر بلجيكية أن مدراء متاحف حول العالم كتبوا رسائل لإدارة فيسبوك لإعادة النظر في الرقابة لديها فيما يتعلّق بالأعمال الفنية والزيتيات.
وقال ماركوس ستوبينينغو من مكتب السياحة في مدينة أنتويرب الواقعة في الشق الشمالي من البلاد "إن مكتبه يعمل على تحضير لقاء غير رسمي مع مدراء تنفيذيين من فيسبوك في أحد متاحف المدينة أو في العاصمة بروكسل".