قالت كوريا الجنوبية يوم الجمعة إنها أمرت بالإقلاع الفوري لمقاتلات عسكرية لاعتراض طائرة عسكرية صينية دخلت مجال الدفاع الجوي للبلاد.
طائرة عسكرية صينية تخترق مجال الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
طائرة عسكرية صينية تخترق مجال الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن الطائرة الصينية أمضت أكثر من أربع ساعات داخل حدود مجال الدفاع الجوي الكوري الجنوبي (KADIZ) بعد أن حلقت بالقرب من صخرة مغمورة في المنطقة التي تسيطر عليها سول وتطالب بها بكين.
وأضافت هيئة الأركان أن القوات الجوية لكوريا الجنوبية أرسلت أكثر من مقاتلة لتتبع المقاتلة الصينية وتوجيه التحذيرات للمغادرة. بينما لم يرد أي تعليق من الصين.
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وحدود مجال منطقة الدفاع الجوي ليست اتفاقات ملزمة قانونا بموجب معاهدات دولية لكن سول مددت المنطقة الخاصة بها في 2013 لتتداخل جزئيا مع منطقة أعلنتها الصين مؤخرا.