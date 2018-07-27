شاهد: صيد الأسماك في شوارع باريس

ظاهرة تجتاح باريس، الصيد الحضري، فعلى طول مجرى نهر السين تجد مجموعة من هواة الصيد في الهواء الطلق، أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى المناطق الريفية.
كل ما يحتاجونه هو صنارة صغيرة، هؤلاء يختلفون عن الصيادين التقليديين، الذين يحملون معهم معدات صيد، وفي الغالب فهم لا يحتفظون بالأسماك التي اصطادوها، بل يعيدونها إلى المياه من جديد.
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فريد ميسنر، وهو صياد متمرس، أكد أن هذا النشاط يسمح بمراقبة مدى تلوث المياه، من خلال 15 سنة في هذه الهواية، حيث راقب أيضا أعداد الأسماك المتزايدة والنباتات المائية.