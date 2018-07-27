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السويد

شاهد: السويد تخمد الحرائق بالقنابل

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شاهد: السويد تخمد الحرائق بالقنابل

السويد تستهدف الحرائق بصواريخ لإخمادها
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اختبرت مقاتلات سويدية طريقة جديدة لمكافحة حرائق الغابات في ألفدالين اليوم الخميس26 يوليو / تموزمن خلال إسقاط قنابل على مناطق الحرائق.

وقال أندرز بيرسون من القوات الجوية السويدية والذي يقود الاختبارات إن الطريقة التقليدية لإطفاء حرائق الغابات متمثلة في إرسال رجال إطفاء إلى منطقة مثل ألفدالين تنطوي على خطورة شديدة لأن الحرائق موجودة قرب ذخائر لم تنفجر.

وقال بيرسون إن فريقه سينتهز الفرصة لاختبار إسقاط القنابل كطريقة جديدة لمكافحة حرائق الغابات وإذا نجحت تلك الطريقة يمكن النظر في استخدامها على المستوى الوطني.

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وذكرت وزارة الدفاع السويدية أن 80 قنبلة أسقطت حتى الآن في الاختبار.

وقال معهد الأرصاد الجوية والبحرية السويدي إن مناطق كثيرة في البلاد شهدت خلال الفترة من مايو أيار إلى منتصف يوليو تموز أشد موجة جفاف منذ بدء الرصد في منتصف القرن التاسع عشر. وليس هناك الكثير من الدلائل على أن الجفاف سينتهي.