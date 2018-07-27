شاهد: السويد تخمد الحرائق بالقنابل

اختبرت مقاتلات سويدية طريقة جديدة لمكافحة حرائق الغابات في ألفدالين اليوم الخميس26 يوليو / تموزمن خلال إسقاط قنابل على مناطق الحرائق.
وقال أندرز بيرسون من القوات الجوية السويدية والذي يقود الاختبارات إن الطريقة التقليدية لإطفاء حرائق الغابات متمثلة في إرسال رجال إطفاء إلى منطقة مثل ألفدالين تنطوي على خطورة شديدة لأن الحرائق موجودة قرب ذخائر لم تنفجر.
وقال بيرسون إن فريقه سينتهز الفرصة لاختبار إسقاط القنابل كطريقة جديدة لمكافحة حرائق الغابات وإذا نجحت تلك الطريقة يمكن النظر في استخدامها على المستوى الوطني.