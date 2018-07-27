وفد من مجلس سوريا الديمقراطية يجري محادثات في دمشق

قال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار إن المجلس يجري محادثات مع مسؤولين بالحكومة السورية في دمشق بمشاركة ممثلين لقوات سوريا الديمقراطية. وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها مسؤولون بمجلس سوريا الديمقراطية المدعوم من الأكراد إلى دمشق.

وقال درار في محادثة هاتفية من فيينا يوم الجمعة إن الوفد تقوده إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية للمجلس. وأضاف أن الوفد وصل منذ يومين.