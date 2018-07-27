إعادة رفات جنود أمريكيين بعد 65 عاما على انتهاء الحرب الكورية

استقبلت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس من كوريا الشمالية رفات عدداً غير محدد من الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي.

وتأتي الخطوة الهامة تنفيذا للاتفاق المبرم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال القمة التاريخية التي جمعتهما الشهر الماضي سنغافورة.

وينظر إلى إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين فقدوا في الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 على أنه نجاح دبلوماسي متواضع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنه كان أحد الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سنغافورة يوم 12 يونيو حزيران.

وقال البيت الأبيض في بيان "اليوم (كيم) يفي بجزء من تعهده للرئيس بإعادة (رفات) جنودنا الأمريكيين الذين قضوا نحبهم. نحن متشجعون من أفعال كوريا الشمالية وبقوة الدفع للتغيير الإيجابي".

كما شكر ترامب كيم جونغ أون شكراً خاصاً عبر تديونة على موقع تويتر.

تدوينة ترامب

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وأضاف البيان أن طائرة نقل عسكرية أمريكية هبطت في مطار في مدينة وونسان بشمال شرق كوريا الشمالية لجلب رفات الجنود إلى قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية.

وقال البيت الأبيض إنه ستقام مراسم تسلم رسمية في أوسان يوم الأربعاء.

ويتزامن نقل الرفات مع الذكرى 65 لاتفاقية الهدنة التي أنهت القتال بين الكوريتين رغم أنهما لا تزالان من الناحية الرسمية في حالة حرب بسبب عدم توقيع معاهدة سلام بين الجانبين.

وستنعش إعادة الرفات الآمال في إحراز تقدم في المحادثات النووية.

كان كيم تعهد في بيان موسع عقب القمة بالعمل نحو نزع سلاح بلاده النووي لكن بيونجيانج لم تقدم أي تفاصيل حول كيفية حدوث ذلك.

ولا يزال مصير أكثر من 7700 جندي أمريكي غير معروف منذ مشاركتهم في الحرب الكورية منهم نحو 5300 فقدوا فيما أصبحت الآن كوريا الشمال.