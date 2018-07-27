شاهد: فتاة واحدة تحير 30 شرطيا في مطاردة هوليوودية

أطلقت شرطة ولاية كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية شريط فيديو مثير للجدل. مطاردة قوية بين فتاة لم تتجاوز من العمر ال22 عاما وما لا يقل عن ثلاثين عنصرا من الشرطة. هربت الفتاة صاحبة السيارة رباعية الدفع السوداء من لجنة للتحقق من رخصة قيادتها خوفا من رجال الأمن، لأن لديها مذكرة توقيف قديمة في الولاية نفسها.
وبالتالي اضطرت أن تصدم بسيارتها القوية أربع سيارات للشرطة، وبعد أن اجهدتهم اضطر رجال شرطة الولاية إلى الاصطدام بسيارتها من الخلف فكانت النتيجة أن انقلبت سيارتها وتعرضت الفتاة إلى اصابات خطيرة. على الفور تم نقلها إلى مستشفى محلي في مقاطعة فلورانس. وصرح رجال الشرطة الذين انهكوا حتى استطاعوا اقافها أنهم لا يعلمون مدى إصاباتها ولكنها ستمثل أمام المحكمة الثلاثاء القادم.