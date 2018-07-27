لماذا أسقطت محكمة بلجيكية حظر لباس البحر الإسلامي ؟

منذ أكثر من خمس سنوات وعند حلول فصل الصيف يثار الجدل بشأن البوركيني . قبل أسبوعين قررت محكمة غينت البلجيكية "أن ارتداء هذا القميص "البوركيني" لا يمكن منعه لأسباب تتعلق بالنظافة والسلامة". وأن المنع ليست قائماً على أساس قانوني.غير أن مجلس بلدية غينت قرر استئناف قرار الحكم واصفا ما توصل إليه القضاة بأنه ليس مستوفيا لجميع لوائح قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة غينت.

يرتبط هذا القرار بوضع حالة معينة داخل بلديتين وهو يعد قرارا سابقة، و صار بغمكان نساء اخريات اليوم ممن لديهن رغبة في ارتداء البوركيني بمدن اخرى أن يتوجهن صوب المحاكم"

"سنستأنف هذا القرار لأننا نعتقد أن تفسير القضاة لم يكن مستوفيا بالكامل لجوانب القضية المطروحة للبت بشأنها. وبما فيه الكفاية ، ونريد اتخاذ قرار أوسع نطاقا ويتسم بالشمولية من شأنه أن يسمح للجميع بارتداء ما يريدون ، مثل المتحولين جنسيا أو الأشخاص الذين لديهم ندوب جراء إجراء عملية جراحية أو لأسباب أخرى تمنح الأفراد جميعهم بالسباحة في المسابح العامة ".

ومع ذلك ، فإن هذا القرار لم يحظ بالإجماع لدى مرتادي أحواض السباحة ويعتقد بعضهم ان القرار سيكون عائقا امام تحقيق سياسة الاندماج الاجتماعية.

ويقول هذا الرجل

"في رأيي ، هذا ليس قرارا منصفا لأنه يتحتم علينا أن أن نتكيف مع ثقافتنا ، لقد قدمنا الكثير من التنازلات بالفعل ، مثل إزالة الصلبان في المدارس أو صور الملك في المدارس. لا حرية لدينا في الحصول على حقوقنا ببلدنا."

إلس كيتسمان" من (المركز المشترك لتكافؤ الفرص)

ووفقا للمركزالمشترك لتكافؤ الفرص، فإن هذا الحكم سيزيل العقبات التي تواجه النساء المسلمات اللاتي يرغبن في السباحة تماما كمثل أي شخص آخر.

وأكدت "إلس كيتسمان" من (المركز المشترك لتكافؤ الفرص): "

" يرتبط هذا القرار بوضع حالة معينة داخل بلديتين وهو يعد قرارا سابقة، و صار بإمكان نساء اخريات اليوم ممن لديهن رغبة في ارتداء البوركيني بمدن اخرى أن يتوجهن صوب المحاكم"

مالك المتجر محمد بوحليل

توجهنا نحو مولنبيك بضاحية بروكسل،وبحثنا عن محلات بيع البوركيني. فالمادة التي صنع منها البوركيني متطابقة فعلا مع أي لباس سباحة فلا مشكلة من الناحية الصحية بارتداء البوركني و استخدامه للسباحة حسب ما قاله لنا مالك المتجر محمد بوحليل والذي أضاف أن المنتج ما صار تجارة رابحة فعلا.

"لقد جلبت للمرة الأولى هذا النوع من اللباس بناء على طلب من الزبائن ..لقد اقتنيت 5 قطعات أو ست و لكن ليس ثمة ربح وراء ذلك.

قرار محكمة غينت هو الأول من نوعه وسابقة في بلجيكا. في ناحية فلاندرز تحظر 80٪ من البلديات ارتداء البوركيني في المسابح العامة.

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