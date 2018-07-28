سائقو سيارات الأجرة في برشلونة يضربون احتجاجاً على أوبر وكابيفي
يواصل سائقو سيارات أجرة في برشلونة إضراباً لأجل غير مسمى ضد شركات تأجير السيارات الخاصة عن طريق تطبيق على الهواتف الذكية مثل أوبر وكابيفي.
ويطالب السائقون الحكومة الإسبانية بسن قانون يفرض قيوداً على نسبة سيارات الأجرة المرخصة إلى السيارات الخاصة المؤجرة.
و أغلقت مئات من سيارات الأجرة الشارع الرئيسي في برشلونة (جران فيا) في حين قرر بعض السائقين قضاء الليل داخل سياراتهم أو في خيام. وانضمت بعض نقابات سائقي سيارات الأجرة في مدريد للإضراب اليوم تضامناً مع الإضراب في برشلونة.