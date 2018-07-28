ارتفاع عدد قتلى حريق "شيطان تسمانيا" في كاليفورنيا

قال مسؤولون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن حريق غابات يستعر في شمال الولاية قتل رجل إطفاء ثانيا يوم الجمعة في حين دفعت الرياح ألسنة اللهب إلى مدينة ريدينج لتجبر السلطات على عملية إجلاء جماعية مع تعرض نحو خمسة آلاف منزل وشركة للخطر.

وأضاف المسؤولون أن حريق (كار فاير) الذي يستعر في منطقة شاستا ترينيتي تحول مساء الخميس إلى عاصفة نارية عبرت نهر سكرامنتو إلى الجانب الغربي من ريدينج التي يسكنها نحو 90 ألف شخص مما دفع السكان للفرار بحياتهم.