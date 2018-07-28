زعيم كتالونيا في بروكسل بعد فشل محاولة إسبانيا ترحيله من ألمانيا

عاد زعيم إقليم كتالونيا السابق كارلس بوجديمون اليوم السبت 28 تموز/ يوليو إلى بلجيكا قادماً من ألمانيا، بعد فشل محاولة إسبانيا ترحيله من ألمانيا إليها، ليواجه تهمة التمرد بسبب إعلانه استقلال الإقليم عن مدريد.
وتوجه زعيم كتالونيا الحالي كيم تورا إلى بلجيكا لتحية بودجمون.
وفر بودجمون إلى بلجيكا في أكتوبر تشرين الأول بعد أن فرضت مدريد حكمها مباشرة على الإقليم عقب إعلان الاستقلال.
وقال بوجديمون إنه سيواصل السفر في أنحاء أوروبا لدعم قضية استقلال كتالونيا، وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل إلى جانب الزعيم الحالي الكتالوني كيم تورا: هذه لن تكون المحطة الأخيرة، هذه ليست نهاية رحلتي، سوف أجوب جميع أنحاء أوروبا إلى أقصى أركان القارة للدفاع عن قضيتنا ".
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وألقت السلطات الألمانية القبض على بوجديمون يوم 25 آذار/ مارس في محطة وقود في منطقة شلسفيج هولشتاين بشمال ألمانيا أثناء عودته إلى بلجيكا بعد زيارة لفنلندا.
وأسقطت المحكمة العليا الإسبانية أمر اعتقال أوروبياً لبوجديمون الأسبوع الماضي بعدما رفضت ألمانيا تسليمه. وكانت محكمة في ألمانيا قضت مطلع الشهر الجاري بأن من الممكن ترحيل بوجديمون إلى إسبانيا لمواجهة اتهام منفصل بإساءة استخدام أموال عامة وليس الاتهام الأهم بالتمرد.