فورميلا 1: البريطاني هاميلتون ينطلق من المركز الأول في جائزة المجر الكبرى

سيكون البريطاني لويس هاميلتون سائق (مرسيدس)، متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، أول المنطلقين في سباق جائزة المجر يوم الأحد بعدما تصدر التجارب التأهيلية وسط ظروف جوية صعبة يوم السبت.

زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس سينطلق من المركز الثاني في هذا السباق الذي يتوقع أن يكون قويا في وجود ثنائي فيراري كيمي رايكونن وسيباستيان فيتل في الصف الثاني.

وهذه هي المرة 77 التي يحصد فيها هاميلتون مركز أول المنطلقين والخامسة هذا الموسم بعد سباقات أستراليا وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا.