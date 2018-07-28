فورميلا 1: البريطاني هاميلتون ينطلق من المركز الأول في جائزة المجر الكبرى

سيكون البريطاني لويس هاميلتون سائق (مرسيدس)، متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، أول المنطلقين في سباق جائزة المجر يوم الأحد بعدما تصدر التجارب التأهيلية وسط ظروف جوية صعبة يوم السبت.
زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس سينطلق من المركز الثاني في هذا السباق الذي يتوقع أن يكون قويا في وجود ثنائي فيراري كيمي رايكونن وسيباستيان فيتل في الصف الثاني.
وهذه هي المرة 77 التي يحصد فيها هاميلتون مركز أول المنطلقين والخامسة هذا الموسم بعد سباقات أستراليا وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا.
وحقق البريطاني أسرع توقيت في المجر للمرة السادسة في مسيرته، مما يضعه في المركز الثاني خلف حامل الرقم القياسي الألماني ميكايل شوماخر (7).
ويتصدر هاملتون ترتيب السائقين بفارق 17 نقطة عن فيتل (188 مقابل 171). وفاز السائق البريطاني خمس مرات في المجر لكن لم يكن أي منهم في العام الذي حصد فيه لقب بطولة العالم.
ورغم أن فيتل سائق فيراري كان الأسرع أمس الجمعة وفي التجارب الحرة صباح اليوم السبت بعد تحقيقه لزمن قياسي على الحلبة وقدره 1.16.170 دقيقة. إلا أنه سيخوض السباق من المركز الرابع بعد تأخره بفارق أقل من ثانيتين عن سائقي مرسيدس.
المركز الخامس في جدول الانطلاقة احتله الإسباني كارلوس ساينس من فريق رينو بفارق (1.085)، في حين رجع المركز السادس الفرنسي بيير غاسلي من تورو روسي.
اقرأ المزيد:
فرومولا 1 - هاملتون يفوز بجائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1: فيتل يفوز في البرازيل وهاميلتون في المركز الرابع
فورميلا واحد: رونو يكشف عن سيارته الجديدة "آر.اس17" لموسم 2017
وكان من المتوقع أن يكون رد بول في دائرة المنافسة لكن الاسترالي دانييل ريتشياردو فشل في تجاوز الفترة الثانية من التجارب وسينطلق من المركز 12
وتسبب هطول الأمطار بغزارة في الفترة الثانية من التجارب في جعل الكندي لانس سترول سائق وليامز يفقد السيطرة على سيارته أمام ريتشياردو الذي تعين عليه التخلي عن محاولته.