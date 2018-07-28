بدأ المئات من اللاجئين السوريين العبور إلى الأراضي السورية من لبنان يوم السبت، ليشكلوا أحدث دفعة تعود من جارة سوريا الغربية.
دفعة جديدة من اللاجئين تغادر لبنان عائدة إلى سوريا
دفعة جديدة من اللاجئين تغادر لبنان عائدة إلى سوريا
وتم إرسال أكثر من 30 حافلة لإجلاء اللاجئين وإعادتهم إلى مدنهم وقراهم.
وعاد مئات السوريين خلال الأسابيع الماضية، معظمهم من بلدة عرسال في شمال شرق لبنان، في حين أن معظم العائدين السبت قادمون من قرية شبعا الجنوبية.
وتجمع اللاجئون في فناء إحدى المدارس في القرية بانتظار المغادرة، وخضع البعض للعلاج من قبل مسعفين من الصليب الأحمر قبل أن يستقلوا الحافلات.
ويعد لبنان موطناً لحوالي مليون لاجئ سوري قصدوه منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011
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الرئيس السوري بشار الأسد كان قد صرح لوكالة إنترفاكس قبل يومين أن عودة اللاجئين سريعاً هي القضية الرئيسة قيد النقاش بين دمشق وموسكو حالياً. في الوقت الذي أطلقت فيه الأخيرة مبادرة لإعادة اللاجئين السوريين البالغ عددهم نحو 7 ملايين شخص. وتبذل روسيا حالياً جهوداً مكثفة في سوريا ودول الجوار كما على مستوى العالم لأجل تحقيق هذا الهدف الذي تعتبره أحد أهم القضايا المتعلقة بالمرحلة الحالية من التسوية في البلاد.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن إنشاء مركز في دمشق يعنى باستقبال وإيواء اللاجئين والنازحين، إضافة إلى ثلاثة مراكز أخرى في مناطق مختلفة في سوريا تفتتح تباعاً.
وعلى المستوى الدولي كانت روسيا قد قدمت للولايات المتحدة مقترحات تتضمن وضع خطة مشتركة لعودة اللاجئين وتشكيل مجموعة عمل مشتركة روسية أمريكية أردنية وكذلك تشكيل مجموعة عمل مماثلة في لبنان، وكانت هذه القضية محوراً في مباحثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي.