شارك مئات الآلاف من الأشخاص السبت في يوم احتفالي بشارع ينبض بالحياة بالعاصمة الألمانية برلين لإحياء الذكرى الأربعين لأكبر عرض حول حقوق مثليي الجنس.
مئات الآلاف في برلين يحيون ذكرى أول عرض للمثليين قبل اكثر من 40 سنة
مئات الآلاف في برلين يحيون ذكرى أول عرض للمثليين قبل اكثر من 40 سنة
وحمل المشاركون اعلام المثليين بألوان قوس قزح، وعلى وقع الموسيقى والألوان الزاهية رقص المشاركون وهم ينعمون بأشعة الشمس التي وصلت الى 32 درجة مئوية
ولا يقتصر الحدث السنوي على اعتباره الحفل الأكبر في الشارع، لكنه يهدف أيضا إلى تعزيز حقوق المثليين والمثليات.
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كان البرلمان الألماني صادق في حزيران 2017 على تشريع الزواج من نفس الجنس، في تصويت تاريخي، ووضع ألمانيا في مصاف دول أوروبية بينها فرنسا، بريطانيا وإسبانيا.
إحتفال اليوم يحيي أول عرض لمثليي الجنس في ألمانيا نظم بعد عام واحد من أحداث الشغب في العام 1969، اشعلت فتيلها غارات للشرطة، وخاض المثليون في ألمانيا كفاحا طويلا للحصول على حقوق لهم وللمثليات والمتحولين والمتحولات وضمان تحقيقها.