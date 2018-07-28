صناع شوكولاتة "نوتيلا" يبحثون عن ذواقة لاختبار منتج جديد

في مفاجأة لعشاق الشوكولاتة، أعلنت الشركة الإيطالية " Ferrero Rocher" عن بحثها عن متذوقين لاختبار منتجاتها الجديدة وشوكولاتة النوتيلا.
وانتشر هذا العرض الأول من نوعه كالنار في الهشيم وتناقله المهتمون على الإنترنت.
وتم نشر الإعلان على موقع " Openjobmetis " ويقول : " نبحث عن 60 قاضياً لتذوق الحلويات".
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قطع من البلاستيك في احد منتجات شركة "مارس" للشوكولا
وسُتقام دورة تدريبية مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر للأشخاص الذين سيتم اختيارهم. وبحسب الشركة الهدف من ذلك هو " التعلم على الشعور المثالي بحاستي التذوق والشم وتحسين قدرة هذه الحواس على رد الفعل والتعبير".
وفي نهاية الدورة التدريبية، سيتم اختيار أربعين شخصاً والتعاقد معهم للعمل أربع ساعات في الأسبوع في مقر الشركة شمال إيطاليا.
تقول إحدى المستخدمات على تويتر : " إذا كنتم تبحثون عني اليوم أنا مشغولة بتحديث سيرتي الذاتية... من الواضح أن الوقت حان للذهاب إلى ألبا في إيطاليا".
وتعد " فيريرو روشيه" ثالث أكبر شركة لصناعة الشوكولاتة ومنتجاتها في العالم، وقد وصل مردود مبيعاتها في آخر عشر سنوات إلى أكثر من عشرة مليارات يورو.