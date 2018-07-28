اليابان تُقَدِم مُساهمة جديدة إلى مدينة أريحا الزراعية الصناعية

قامت الحكومة اليابانية بتقديم ما يزيد عن 384 ألف يورو لدعم مشروع " Paper Pal" في منطقة أريحا الزراعية الصناعية (JAIP). تعدُّ هذه الشركة المستفيد التاسع في إطار برنامج الشراكة من أجل الاستثمار الإقليمي والتنمية والتوظيف التابع للسلطة الفلسطينية. يتم توجيه المساهمة اليابانية عبر آلية بيغاس الأوروبية للدعم المالي المباشر.

ممثل الاتحاد الأوروبي، رالف طراف

قال ممثل الاتحاد الأوروبي، رالف طراف:" نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة. تمكنت هذه الشركة من خدمة بيئتها واقتصادها من خلال منطقة أريحا الزراعية الصناعية . نحن ندعم مشروع "Paper Pal " وغيرها من الاستثمارات للنمو والتنافس على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أن الاقتصاد المستدام يعتبر حجر أساس في رؤيتنا للدولة الفلسطينية المستقبلية ".

ممثل اليابان في فلسطين السيد تَكاشي أُكوبو

وقال السفير للشؤون الفلسطينية وممثل اليابان في فلسطين السيد تَكاشي أُكوبو أن "منطقة أريحا الزراعية الصناعية (JAIP) هي مشروع رائد لمبادرة "الممر من أجل السلام والازدهار" في اليابان التي أطلقت في عام 2006 . تقدم اليابان مساعدات مالية وفنية وموارد بشرية لإثراء التربة الخصبة لمدينة أريحا، والتي تبلغ حوالي 100 مليون الدولار بما في ذلك بناء البنية التحتية ذات الصلة في المدينة. وبالنظر إلى الأهمية الإستراتيجية لأريحا في المنطقة، فإن هذا المشروع قد لا يعمل فقط على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، بل على استقرار المنطقة بأسرها ”.