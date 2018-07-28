عاجل

عاجل

مكتب بروكسل

اليابان تُقَدِم مُساهمة جديدة إلى مدينة أريحا الزراعية الصناعية

تقرأ الآن:

اليابان تُقَدِم مُساهمة جديدة إلى مدينة أريحا الزراعية الصناعية

اليابان تُقَدِم مُساهمة جديدة إلى مدينة أريحا الزراعية الصناعية
حجم النص Aa Aa

قامت الحكومة اليابانية بتقديم ما يزيد عن 384 ألف يورو لدعم مشروع " Paper Pal" في منطقة أريحا الزراعية الصناعية (JAIP). تعدُّ هذه الشركة المستفيد التاسع في إطار برنامج الشراكة من أجل الاستثمار الإقليمي والتنمية والتوظيف التابع للسلطة الفلسطينية. يتم توجيه المساهمة اليابانية عبر آلية بيغاس الأوروبية للدعم المالي المباشر.

ممثل الاتحاد الأوروبي، رالف طراف

قال ممثل الاتحاد الأوروبي، رالف طراف:" نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة. تمكنت هذه الشركة من خدمة بيئتها واقتصادها من خلال منطقة أريحا الزراعية الصناعية . نحن ندعم مشروع "Paper Pal " وغيرها من الاستثمارات للنمو والتنافس على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أن الاقتصاد المستدام يعتبر حجر أساس في رؤيتنا للدولة الفلسطينية المستقبلية ".

ممثل اليابان في فلسطين السيد تَكاشي أُكوبو

وقال السفير للشؤون الفلسطينية وممثل اليابان في فلسطين السيد تَكاشي أُكوبو أن "منطقة أريحا الزراعية الصناعية (JAIP) هي مشروع رائد لمبادرة "الممر من أجل السلام والازدهار" في اليابان التي أطلقت في عام 2006 . تقدم اليابان مساعدات مالية وفنية وموارد بشرية لإثراء التربة الخصبة لمدينة أريحا، والتي تبلغ حوالي 100 مليون الدولار بما في ذلك بناء البنية التحتية ذات الصلة في المدينة. وبالنظر إلى الأهمية الإستراتيجية لأريحا في المنطقة، فإن هذا المشروع قد لا يعمل فقط على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، بل على استقرار المنطقة بأسرها ”.

نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة.

رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي

تعمل السلطة الفلسطينية على تشجيع الاستثمار في مدينة أريحا الزراعية الصناعية من خلال تقديم رُزمة من المحفزات إلى الشركات العاملة ضمن نطاق هذه المدينة بما في ذلك التخفيضات الضريبية. كما قامت السلطة الفلسطينية بإنشاء برنامج الشراكة من أجل الاستثمار المناطقي والتنمية والتوظيف حيث يتم من خلاله تقديم الدعم المالي إلى الشركات التي تتخذ من مدينة أريحا الزراعية الصناعية مركزا لها، من أجل دعم هذه الشركات في البدء بعملها في المدينة. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فقد وضع برنامج ضمن آلية بيغاس من أجل ضخ الأموال نحو برنامج الشراكة من أجل الاستثمار المناطقي والتنمية والتوظيف المُشار إليه أعلاه حيث وصل دعم الاتحاد الأوروبي لهذا البرنامج 2 مليون يورو بينما وصل الدعم الياباني له مبلغ 3.2 مليون يورو. يقوم برنامج الشراكة من أجل الاستثمار المناطقي والتنمية والتوظيف بتقديم المساعدة المالية للشركات المؤهلة العاملة في مدينة أريحا الزراعية الصناعية لتشتري المعدات والآليات والأدوات ومواد البناء اللازمة لعملها في المدينة.

تقوم شركة Paper Pal بإنتاج ورق حمّام صديق للبيئة وعالي الجودة، كما تعمل على إعادة تدوير النفايات من مصانع الورق، بالإضافة إلى الأوراق الميتة من أشجار النخيل.

للمزيد على يورونيوز

كم دفع الاتحاد الأوروبي وهولندا لموظفي السلطة الفلسطينية؟

الاتحاد الأوروبي يمنح فلسطين مساعدات قيمتها 5 .42 مليون يورو

الاتحاد الأوروبي يُقَدِم حوالي 11 مليون يورو لدعم الأسر المُحتاجة في فلسطين