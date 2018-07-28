الناتو يواجه الأخبار الروسية الكاذبة بإطلاق... لعبة على فيسبوك

شنّت روسيا حرباً إعلامية على الغرب، وحوّلت الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى سلاح في معركتها لزعزعة استقرار منافسيها، بمن فيهم الولايات المتحدة الأميركية.

وكشفت منظمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع عن آخر أسلحتها لمواجهة "الحرب الإعلامية الروسية"، إذ توصل باحثون في المنظة إلى تطوير لعبة على فيسبوك يعتقد أنها ستساعد المستخدمين في إدراك مدى صحّة الخبر قبل نشره على صفحاتهم الشخصية.

وأطلق الناتو اسم "بطل الأخبار" على اللعبة ولكنها حصلت، حتى موعد كتابة هذه السطور، على 77 لايك (نقرة على زرّ الإعجاب) فقط، فيما تقاسمها مستخدم وحيد.

نيكا ألكسييفا، إحدى الباحثات في مركز الاتصالات الاستراتيجي للناتو، ومقرّه لاتفيا، تقول إن الوقت وحده "سيبيّن ما إذا كانت هذه اللعبة ستكون فعالة".