البابا يقبل استقالة كاردينال أمريكي إثر اتهامه بانتهاكات جنسية بحق قصر

قال الفاتيكان يوم السبت إن البابا فرانسيس قبل استقالة كبير أساقفة أمريكي سابق على خلفية اتهام الأخير بانتهاكات جنسية بحق قصر وشبان.
وقال بيان الفاتيكان إن الأسقف ثيودور مكاريك، وهو كبير الأساقفة السابق في العاصمة الأمريكية واشنطن، كان قد أرسل خطاب استقالته للبابا فرانسيس ليل الجمعة.
وأضاف البيان: "قبل البابا فرنسيس استقالته من منصب الكاردينال وأمر بتعليق توليه أي منصب كهنوتي إلى جانب إلزامه بالبقاء في منزل لم يحدد له حتى الآن لقضاء الحياة في الصلاة والتكفير عن الذنوب لحين النظر في الاتهامات المنسوبة إليه أمام محكمة كنسية عادية".
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وكانت الكنسية الأمريكية قد أعلنت الشهر الماضي عن تأكدها من صحة مزاعم انتهاك مكاريك لفتى مراهق قبل 50 عاماً.
وزعم بالغون آخرون قيام مكاريك بإجبارهم على ممارسة الجنس معه بمنزل شاطئي بمدينة نيو جيرسي حين كانوا يتدربون على يده ليصبحوا قساوسة.
وقال مكاريك إنه "ليس لديه أي ذاكرة" تتعلق بانتهاكه للطفل، كما لم يعلق على مزاعم البالغين الآخرين بحقه.