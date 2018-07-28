بوتين يدعو ترامب لزيارة موسكو وسط ترحيب البيت الأبيض

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة نظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة موسكو وهو ما رحب به البيت الأبيض على الرغم من الانتقادات المستمرة داخل الولايات المتحدة لقمة هلسنكي بين الزعيمين.

وقال بوتين خلال زيارة لجنوب أفريقيا لحضور مؤتمر اقتصادي إن "الظروف المناسبة" مطلوبة في الدولتين لعقد قمة أخرى في إشارة إلى الضجة السياسية التي ثارت في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعد لقاء بوتين وترامب في هلسنكي.

وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن ترامب متحمس بشأن عقد قمة أخرى. وقال ترامب إنه يريد تحسين العلاقات بين القوتين النوويتين بعد أن تدهورت العلاقات بينهما لأدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة في السنوات الماضية.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "الرئيس ترامب يتطلع إلى استضافة الرئيس بوتين في واشنطن بعد بداية العام، وهو منفتح على زيارة موسكو عندما يتسلم دعوة رسمية".

وبشكل منفصل قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إنه يبحث احتمال إجراء أول محادثات منذ سنوات بين قادة الدفاع في البلدين لكنه أضاف أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.

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وواجه ترامب انتقادات في الداخل بسبب عدم مواجهته لبوتين علنا بشأن تدخل موسكو في انتخابات عام 2016 وما بدا أنه خلاف بينه وبين أجهزة المخابرات الأمريكية بشأن التهديد الذي تشكله روسيا. ودافع ترامب عن أدائه في الاجتماع الخاص الذي دام ساعتين مع بوتين وخلال المؤتمر الصحفي المشترك.

وقال البيت الأبيض إن الزعيمين لم يتوصلا لأي اتفاقات عدا الاتفاق على عقد لقاء بين فريقي الأمن القومي للبلدين. وقال ماتيس يوم الجمعة إن القمة لم تسفر عن أي تغييرات في السياسات المتبعة وإنه لم يتلق توجيهات جديدة فيما يتعلق بسوريا.

وقال بوتين للصحفيين يوم الجمعة "نحتاج لتوافر الظروف المناسبة.. لتهيئتها.. بما في ذلك داخل بلدينا" لعقد قمم أمريكية روسية أخرى.

وتابع قائلا إن روسيا مستعدة لاستقبال ترامب في موسكو وقال "لتكن ضيفي. هو مدعو لذلك. وقد أبلغته".

وخلصت أجهزة المخابرات الأمريكية في العام الماضي إلى أن موسكو شنت حملة لمساعدة ترامب على الفوز في الانتخابات من خلال اختراق أجهزة الكمبيوتر التابعة للحزب الديمقراطي واستخدام حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه سمعة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

واجتمع ترامب مع مستشاريه للأمن القومي يوم الجمعة لمناقشة أمن الانتخابات.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الاجتماع تناول التهديدات للانتخابات "من جهات أجنبية خبيثة" وجهود تقديم المساعدة في مجال الأمن الإلكتروني للولايات وللسلطات المحلية.