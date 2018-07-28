قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم السبت أن تبني المسيحية لأكثر من ألف عام فى الأراضي التي أصبحت فيما بعد روسيا، تمثل نقطة البداية لتشكيل البلاد.
روسيا تحيي الذكرى الثلاثين بعد الألف على دخولها المسيحية
روسيا تحيي الذكرى الثلاثين بعد الألف على دخولها المسيحية
وجاءت تصريحات بوتين في احتفال بمناسبة الذكرى الثلاثين بعد الألف لاعتماد المسيحية من قبل الأمير فلاديمير، زعيم "كييف روس" ، وهو ما كان اتحاد فضفاض مكون من القبائل السلافية التي سبقت الدولة الروسية.
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وفي حديثه أمام حشد من آلاف من رجال الدين والمؤمنين عند تمثال ضخم للأمير خارج الكرملين، قال بوتين إن تبني المسيحية هو "نقطة البداية لتشكل وتطور الدولة الروسية، والولادة الروحية الحقيقية لأسلافنا، وتحديد الهوية، وازدهار الثقافة الوطنية والتعليم ".
وينظر إلى هذه التصريحات على أنها تأكيد على الروابط القوية بين الحكومة والكنيسة الأرثوذكسية الروسية.