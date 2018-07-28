قام متجر لبيع وشراء ورهن البضائع الفاخرة المستعملة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بشراء كمان قيمته 250 ألف دولار بخمسين دولاراً فقط عن طريق الخطأ!
متجر أمريكي يشتري كماناً قيمته 250 ألف دولار بـ50 دولاراً بالخطأ!
متجر أمريكي يشتري كماناً قيمته 250 ألف دولار بـ50 دولاراً بالخطأ!
الكمان الثمين الذي يعود تاريخ صنعه إلى عام 1759، قبل الثورة الأمريكية، ومن نوع Ferdinando Gagliano، سرق من صاحبه الأصلي خلال عملية سطو على منزله مؤخراً.
إلا أن عملية الشراء لصالح متجر "إل بي سي بوتيك آند لون" تمت على يد موظف جديد لم يكن يعلم أنه يتعامل مع آلة موسيقية خاصة وفريدة من نوعها ونادرة، حتى تلقى المتجر اتصالاً من محقق في الشرطة.
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وبحسب القانون يجب على المتجر الاحتفاظ، لمدة 30 يوماً، بالسلع والقطع التي يحصل عليها، قبل أن تتاح له إمكانية التصرف بها وعرضها للبيع، وذلك للتأكد بأنها ليست مسروقة.
وقال صاحب المتجر أن الكمان الآن في طريقه إلى صاحبه الأصلي، وأن هذه الحادثة جعلته يعيد النظر في سياسته المتعلقة بالبيع والشراء كي لا تقع حوادث مشابهة في المستقبل.