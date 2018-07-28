10 أيام في البحر: القصة الحقيقية لأكواريوس

بالنسبة إلينا كصحفيين فإن مشاهداتنا لمجريات الأحداث يقودها حدسنا وشعورنا بالمسؤولية. وهذا ما دفع بزميلتنا في "يورونيوز"، آن-ليز بورجيس، لإجراء هذا التقرير من على متن سفينة أكواريوس.
لقد أرادت تحقيق هذا الموضوع لترى بأم العين، كما تقول "كيف تقود المؤسسات الإنسانية والخيرية أعمالها في البحث عن المهاجرين في البحر، وكيف تنفذ عمليات إنقاذهم" في ما يعرف اليوم بـ "أكثر طرقات الهجرة خطورة في العالم".
لسنوات طويلة أجرت آن-ليز تقارير مصورة عديدة عن أزمة اللاجئين، عند الحدود السورية-التركية، واليونان وجمهورية مقدونيا الشمالية والمجر وألمانيا وفرنسا... "لقد رأيت الدموع واليأس... وأيضاً التضامن والأمل" هذا ما تقوله زميلتنا.