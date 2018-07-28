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10 أيام في البحر: القصة الحقيقية لأكواريوس

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10 أيام في البحر: القصة الحقيقية لأكواريوس

10 أيام في البحر: القصة الحقيقية لأكواريوس
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بالنسبة إلينا كصحفيين فإن مشاهداتنا لمجريات الأحداث يقودها حدسنا وشعورنا بالمسؤولية. وهذا ما دفع بزميلتنا في "يورونيوز"، آن-ليز بورجيس، لإجراء هذا التقرير من على متن سفينة أكواريوس.

لقد أرادت تحقيق هذا الموضوع لترى بأم العين، كما تقول "كيف تقود المؤسسات الإنسانية والخيرية أعمالها في البحث عن المهاجرين في البحر، وكيف تنفذ عمليات إنقاذهم" في ما يعرف اليوم بـ "أكثر طرقات الهجرة خطورة في العالم".

لسنوات طويلة أجرت آن-ليز تقارير مصورة عديدة عن أزمة اللاجئين، عند الحدود السورية-التركية، واليونان وجمهورية مقدونيا الشمالية والمجر وألمانيا وفرنسا... "لقد رأيت الدموع واليأس... وأيضاً التضامن والأمل" هذا ما تقوله زميلتنا.

في هذه القصة الواقعية، أرادت أن تفهم ما يدور ويحاك حول قصة أكواريوس هذه. وإذا ما كان لها تأثير على الاتحاد الأوروبي. لكن ما لم تتوقعه أن تهدد هذه القصة بانقسام الاتحاد الأوروبي.

"عشرة أيام في البحر: القصة الحقيقية لأكواريوس" هو عنوان تقرير زميلتنا آن-ليز يتحدث عما جرى على متن تلك السفينة حين وجدت نفسها في قلب أسوأ عاصفة سياسية واجهتها أوروبا على الإطلاق.

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