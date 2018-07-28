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النمسا

شاهد: تيريزا ماي والمستشار الألماني يحضران حفلا لموسيقى موزارت

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شاهد: تيريزا ماي والمستشار الألماني يحضران حفلا لموسيقى موزارت

تيريزيا ماي مع المستشار النمساوي كروز
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REUTERS/Andreas Gebert
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حضرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الجمعة 27 يوليو / تموز والمستشار النمساوي سيبستيان كورز حفلا لموسيقى موزارت في النمسا.

وحضر مع ماي زوجها فيليب ماي، كما حضرت إلى جانب المستشار كورز صديقته سوزان.

وكانت ماي قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقضي عطلة الصيف في سويسرا وإيطاليا بعد أن تجاوزت بصعوبة خلافا مريرا داخل حكومتها بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي والذي بات يلوح في الأفق