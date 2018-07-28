أثبت لاعب كرة قدم من باراغواي مرة أخرى أن الرياضة والإرادة لا يعترفان بالإعاقات الجسدية طالما كان الانسان موهوباً ومجتهداً.
شاهد: لاعب بعين واحدة يبهر العالم ويسجل هدفاً رائعاً في كأس باراغواي
شاهد: لاعب بعين واحدة يبهر العالم ويسجل هدفاً رائعاً في كأس باراغواي
ماريو ريكاردو، الذي فقد البصر بعينه اليسرى حينما كان طفلاً، لم تمنعه إعاقته من أن يصير لاعباً محترفاً بنادي كريستوبال كولون بدوري القسم الثاني في باراغواي، بل لم تمنعه من أن يصبح قائداً للفريق.
وأصبح ريكاردو حديث العالم بعدما أحرز هدفاً رائعاً لفريقه ضد نادي سيرو بيرتينيو أحد أقوى وأعرق الأندية في باراغواي خلال لقاء الفريقين ببطولة الكأس المحلية.
الهدف الاستثنائي جعل العديد من محللي كرة القدم يتوقعون بأن ينافس على جائزة "بوشكاكش" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم لصاحب أفضل هدف تم تسجيله خلال العام.
وليس ذلك فحسب، بل خطفت موهبة ريكاردو الأنظار فقام نادي سول دي أمريكا بدوري القسم الأول في باراغواي بالحصول على خدماته.
وكان ريكاردو قد فقد القدرة على البصر بعينه اليسرى بعد إصابته في حادث سيارة أثناء طفولته.