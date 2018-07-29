قالت السلطات في إندونيسيا إن زلزالا قويا بلغت شدته 6.4 درجة هز جزيرة لومبوك السياحية اليوم الأحد مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وانهيار العديد من المباني.
مقتل 10 أشخاص في زلزال قوته 6.4 درجة في إندونيسيا
مقتل 10 أشخاص في زلزال قوته 6.4 درجة في إندونيسيا
وهز الزلزال جزيرة لومبوك في الصباح الباكر أثناء نوم كثير من الناس. وأصيب نحو 40 شخصا وفر كثيرون إلى الحقول المكشوفة بعيدا عن المباني المنهارة.
وقال جان بول فولكيرت الذي أيقظه الزلزال في أحد الفنادق في لومبوك "قفزنا من أسرتنا لتجنب أي شيء يسقط على رؤوسنا".
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 50 كيلومترا شمال شرقي مدينة ماتارام على الطرف الشمالي من جزيرة لومبوك.
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ونشر سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم وكالة التخفيف من أثر الكوارث صورا لأسقف وجدران منازل منهارة.
وقال "الناس يتجمعون في الشوارع وفي الحقول لتجنب المباني المنهارة... التركيز الرئيسي الآن على الإجلاء والإنقاذ. ما زال بعض المصابين يتلقون العلاج في العيادات".
وقالت الوكالة إنها سجلت نحو 66 زلزالا بعد الزلزال الأول الذي بلغت قوته 6.4 درجة وسجلت أقوى هزة ارتدادية 5.7 درجة.
وشعر السكان بالزلزال في جزيرة بالي المجاورة وهي الوجهة السياحية الأولى في إندونيسيا.