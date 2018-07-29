في أول تصريح لها عقب الإفراج عنها من سجن شارون الإسرائيلي اليوم الأحد، قالت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي إن المقاومة الفلسطينية ستظل مستمرة حتى زوال الاحتلال.
شاهد: أول تصريح لعهد التميمي عقب الإفراج عنها
شاهد: أول تصريح لعهد التميمي عقب الإفراج عنها
وتم إطلاق سراح التميمي بعد ثمانية أشهر أمضتها بالسجن وذلك بعد قيامها بصفع وركل أحد الجنود الإسرائيليين بنهاية العام الماضي.
كذلك شكرت التميمي، 17 عاماً، جميع من تضامنوا معها أثناء أزمتها.
وتجمهر العشرات من الفلسطينيين بحاجز رنتيس بالضفة الغربية لاستقبال التميمي والاحتفال بإطلاق سراحها.
وكان المتحدث باسم السجون الإسرائيلية عساف ليبراتي قد صرح صباح الأحد بأن التميمي ووالدتها ناريمان، التي كانت مسجونة بصحبة ابنها، قد خرجا من السجن وفي طريقهما لمسقط رأسهما بقرية النبي صالح في برام الله.
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