7000 دولار مكافأة من عصابة كولومبية لمن يأتي برأس كلبة تكافح المخدرات

أعلنت إحدى عصابات المخدرات في كولومبيا عن جائزة بقيمة 7000 دولار لمن يقتل أو يخطف سومبرا، الكلبة ذات القدرات الفائقة على الكشف عن أماكن وجود المخدرات المخبأة والمعدة للتهريب.

فقد ساعدت سومبرا، وهي من نوع الشيبرد الألماني وتبلغ من العمر ست سنوات، الشرطة الكولومبية باكتشاف أطنان من الكوكايين مخبأة في حقائب وقوارب وشحنات كبيرة من الفاكهة، وبالتالي أصبحت أحدث أهداف أقوى عصابات المخدرات في كولومبيا.

وكشفت الشرطة الكولومبية مؤخراً أن "غلف كلان"، وهي عصابة مسلحة تتاجر بالمخدرات، قد عرضت مكافأة قدرها 7000 دولار، ما يعادل 91 ألف دولار كولومبي، لمن يأتي برأس سومبرا، ومنذ ذلك الحين دفع هذا التهديد المسؤولين إلى نقل سومبرا من ميناء مزدحم على ساحل كولومبيا الكاريبي إلى العاصمة، حيث تستخدم الآن موهبتها غير العادية لكشف البضائع المشبوهة في مطار إلدورادو الدولي في بوغوتا.

وبعد نوبة عملها التي تمتد لست ساعات، يتم نقل سومبرا في شاحنة صغيرة ذات نوافذ مظللة إلى بيتها، وعادة ما يرافقها اثنان من الحراس المسلحين.

بحسب المسؤلين الكولومبيين فإن وجود سومبرا والمهام التي تقوم بها مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى، حيث تصارع كولومبيا إنتاج الكوكايين المرتفع وبحسب تقرير حديث للبيت الأبيض فإن الأراضي المستخدمة في انتاج الكوكايين زادت بنسبة 11 في المائة في عام 2017 ، على الرغم من إنفاق الولايات المتحدة نحو 10 مليارات دولار على خطط مكافحة المخدرات.

Nuestro can "Sombra" fue la mejor durante los entrenamientos en detección de drogas ilícitas, en los últimos tres años se convirtió en el tormento de "Otoniel" incautandole 9 toneladas de cocaína #ConozcaMás a "Sombra" en el desfile #20DeJulio#COLOMBIAunasolaFuerzapic.twitter.com/a6tWpjkdiQ — Policía Antinarcóticos (@PoliciaAntiNar) 20 juillet 2018

ويعد الرئيس الكولومبي المنتخب إيفان دوكي باتباع نهج أكثر صرامة للتعامل مع هذه القضية من خلال استراتيجيات يمكن أن تشمل الرش من الجو واستخدام الطائرات بدون طيار. ولكن حتى مع التكنولوجيا المتقدمة، يقول الخبراء إن العمل البوليسي على الأرض مثل ذلك الذي تؤديه سومبرا، يعد أمراً بالغ الأهمية.

ومن ضمن انجازات سومبرا الأحدث، الكشف عن أكثر من خمسة أطنان من الكوكايين كانت تسعى "غلف كلان" لتهريبها إلى أوروبا عبر إخفائها في صناديق الموز، كما تسببت القدرات المذهلة لأنفها، التي تتجاوز قدرات الكلاب الأخرى كما يقول الضباط الكولومبيون، بأكثر من 245 عملية اعتقال متعلقة بالمخدرات في اثنين من أكبر المطارات الدولية في كولومبيا.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: مطاردة هوليوودية على شاطئ إسباني بين تاجر مخدرات ومروحية للشرطة

شاهد: الشرطة الإيطالية تصادر 26000 شتلة حشيش قيمتها بالملايين

الحشيش في لبنان نحو التشريع

انتصارات سومبرا على عصابات المخدرات حولتها لبطلة محبوبة من قبل وسائل الإعلام، تصفها صحيفة "إل إسبكتادور" الكولومبية مثلاً أنها أصبحت مصدر رعب للمنظمات الإجرامية، وبينما تتجول في مطار بوغوتا مع مدربها، بآذانها المدببة وسترتها العاكسة، وتبدو أشبه بحيوان أليف من كلب شرطة مخضرم كاشف للمخدرات، يوقفها المعجبون أحياناً لالتقاط صور السيلفي معها.

وبحسب مدربها فإن هذه النجومية لم تنل من سلوكها وموهبتها، وهي مقارنة بالكلاب الأخرى سهلة بالتعامل، مطيعة للأوامر وأكثر مرحاً من الآخرين.