مئات المهاجرين الأفارقة يصلون الأراضي الإسبانية عبر اجتياز السياج بين المغرب وسبتة

اقتحم نحو 800 مهاجر سياجاً على الحدود الفاصلة بين جيب سبتة الواقع تحت السيطرة الإسبانية في شمال المغرب والمغرب.

وقال الحرس المدني إن نحو 600 مهاجر دخلوا فعلاً الأراضي الإسبانية عندما اقتحموا سياجاً من الأسلاك الشائكة بعد الفجر بوقت قصير، وأضاف في بيان ان مهاجرين قطعوا ثقوباً في الاسوار وألقوا بالبراز والجير الحي على ضباط الشرطة، كما ألقوا الحجارة وقاذفات لهب على سيارات الشرطة، وكسروا النوافذ.

وجاء في بيان الشرطة أنه تم نقل 16 مهاجراً إلى المستشفى ، بينما تم نقل خمسة من بين 15 من أفراد الشرطة إلى المستشفى، وقال الصليب الأحمر الإسباني في تغريدة إن 132 مهاجراً أصيبوا بجروح.

يحاول الأفارقة من جنوب الصحراء الذين يعيشون بطريقة غير شرعية في المغرب الوصول إلى أوروبا كل عام من خلال تسلق صفوف من الأسوار، التي يبلغ ارتفاعها 6 أمتار، المحيطة بمدينتي سبتة ومليلية. ومن ينجح باجتياز السياج يرسل إلى مراكز إيواء مزدحمة للمهاجرين، ثم يرحل أو يطلق سراحه في النهاية.

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وتزداد الضغوط على السلطات الاسبانية بعد موجة الهجرة الأخيرة التي يعبر معظمها المهاجرون عبر البحر المتوسط ​​على قوارب غير آمنة.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 22،700 مهاجر قد وصلوا إلى إسبانيا هذا العام، أي ثلاثة أضعاف الرقم الذي سجل في نفس الفترة من العام الماضي.

ووصل قرابة 20.000 منهم عن طريق البحر، حيث أتاح الطقس الجيد موجات عبور متزايدة على الطريق القصير عبر مضيق جبل طارق بالإضافة إلى قيام السلطات الليبية في الآونة الأخيرة بالوقوف في وجه الهجرة غير الشرعية وإجبار المهاجرين على اختيار طرق أخرى.