قالت وكالة الأنباء الإسبانية إن البحرية الإسرائيلية اعترضت قافلة كسر الحصار الدولية المكونة من ثلاث سفن وتحمل ستة وثلاثين ناشطا من خمس عشرة دولة، حاولت الوصول إلى سواحل مدينة غزة لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ أحد عشر عاما، واضافت الوكالة ان زوارق البحرية الإسرائيلية اعترضت "قافلة الحرية-العودة" على بعد ستين ميلا بحريا من ساحل المتوسط وتم اقتيادها إلى ميناء أسدود، وتحمل سفن العودة لكسر الحصار عن غزة مواد طبية لمستشفيات القكاع التي تعاني من نقص حاد في المواد الطبية والأدوية.
زوارق حربية إسرائيلية تحاصر "قافلة الحرية" وتقتاد سفن العودة إلى ميناء أسدود
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زوارق حربية إسرائيلية تحاصر "قافلة الحرية" وتقتاد سفن العودة إلى ميناء أسدود
© Copyright :REUTERS/Marko Djurica
وطالبت قافلة الحرية في تغريدة لها على تويتر النشطاء والمتضامنين بالاتصال بحكوماتهم الغربية ومطالبة إسرائيل بالسماح لسفن كسر الحصار بحرية الحركة والمرور والوصول إلى غزة وهي تحمل مواد طبية، بعد ان تم اختطاف القافلة من قبل البحرية الإسرائيلية بحسب التغريدة.
أشارت قافلة الحرية إلى أن أربع سفن حربية إسرائيلية ظهرت وهددت ونادت بمكبرات الصوت وهددت باتخاذكل الاجراءات اللازمة. قبل اقتياد القافلة إلى ميناء أسدود جنوب إسرائيل.