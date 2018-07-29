مقتل 58 شخصاً ودمار واسع بسبب الفيضانات في الهند

أدت السيول والفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 58 شخصاً خلال اليومين الماضيين في ولاية أوتار براديش في شمال الهند.
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية المزيد من الأمطار باليومين القادمين على الولاية الأعلى كثافة بالسكان بالبلاد.
وقال متحدث باسم الحكومة الهندية إن عشرة من القتلى توفوا بإقليم ميروت، بالإضافة لستة قتلى في مدينة أغرا حيث يقبع ضريح تاج محل الشهير من بينهم نساء وأطفال.
وأكد المتحدث إصابة 53 شخصاً ودمار أكثر من 200 منزلاً بسبب الأمطار المتدفقة.
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