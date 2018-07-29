أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الأحد عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 18 آخرين بعدما اصطدمت حافلة تقل عمال مصنع وشاحنة بالقرب من مدينة بورسعيد الساحلية.
مقتل 9 في حادث تصادم حافلة وخروج قطار عن القضبان بمصر
مقتل 9 في حادث تصادم حافلة وخروج قطار عن القضبان بمصر
ونقلت الوكالة عن أمجد عبد الفتاح مدير أمن بورسعيد التي تقع شمال شرقي القاهرة قوله "تم الدفع بعشر سيارات إسعاف للتعامل مع الحادث".
وتتكرر حوادث المرور في مصر بسبب رعونة القيادة وسوء حالة الطرق وتهالك بعض السيارات.
وفي حادث منفصل، خرج عدد من عربات قطار ركاب عن القضبان في محافظة أسوان بأقصى جنوب مصر وقالت النيابة العامة في بيان إن ستة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء الحادث.
وذكرت الوكالة في وقت لاحق أن وزير النقل هشام عرفات أصدر قرارا بإقالة سيد سالم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتكليف محمد رسلان بتولي أعمال رئيس الهيئة. ولم تخض الوكالة في تفاصيل عن أسباب الإقالة.
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