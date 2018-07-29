قال متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية يوم الأحد إنه تم الإفراج عن المراهقة الفلسطينية عهد التميمي بعد فترة سجن دامت ثمانية أشهر بعد تصويرها وهي تركل وتصفع جنديا إسرائيليا في الضفة الغربية المحتلة.
الإفراج عن عهد التميمي بعد حبس دام 8 أشهر إثر صفعها جنديا إسرائيليا
الإفراج عن عهد التميمي بعد حبس دام 8 أشهر إثر صفعها جنديا إسرائيليا
وباتت عهد التميمي (17 عاما) بطلة بالنسبة للفلسطينيين بعد الواقعة التي جرت يوم 15 ديسمبر كانون الأول خارج منزلها في قرية النبي صالح. ونشرت والدتها الحادث مباشرة على فيسبوك وسرعان ما انتشر. وكان عمرها آنذاك 16 عاما.
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن التميمي غادرت سجن شارون وإنها في طريقها إلى الضفة الغربية.
وحازت قضية التميمي على اهتمام دولي نظراً لصغر سنها، حيث أدانت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي حبسها، كما طالب العديد من النشطاء الحقوقيين السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراحها.
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