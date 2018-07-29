شاهد: روسيا تحيي يوم البحرية باستعراض أساطيلها في سان بطرسبرغ

تحتفل روسيا سنوياً في الأحد الأخير من شهر تموز/ يوليو بما يعرف بيوم البحرية الروسية، وهو يوم عطلة رسمي في الاتحاد الروسي مكرس لتكريم أعضاء وحدات البحرية الروسية.
احتفال هذا العام شهدته سان بطرسبرغ بمشاركة أكثر من 4000 بحار من أسطول بحر البلطيق والشمال والبحر الأسود وأسطول بحر قزوين، على متن أكثر من 40 سفينة وقارب من فئات مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الطائرات البحرية.
واستغرق الاستعراض نحو ساعتين بالقرب من نهر نيفا وميناء كرونشتاد، كما شهدت القواعد البحرية في جميع أنحاء البلاد، مثل سيفاستوبول، كالينينغراد، فلاديفوستوك، سيفيرومورسك وأستراخان مسيرات بحرية كذلك.
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وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذه المناسبة بأسطول بلاده وجماله وقوته، مؤكداً قدرة هذا الأسطول على القيام بالمهام الدفاعية للبلاد وتقديم مساهمات كبيرة في مكافحة الإرهاب الدولي، إضافة إلى لعب دور هام في ضمان التكافؤ الاستراتيجي والحفاظ على المصالح الروسية البحرية يومياً بواسطة عشرات السفن والغواصات، وأعرب عن فخره بمستويات الاستعداد القتالي العالية والقدرات الاستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية.