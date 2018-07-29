إسبانيا تنقذ 334 مهاجرا وتدعم ميزانية الهجرة بـ30 مليون يورو

قالت هيئة الإنقاذ البحري الإسبانية إن خفر السواحل الإسباني أنقذ 334 مهاجرا كانوا يستقلون 17 قارباً خشبياً السبت 28 تموز/ يوليو في مضيق جبل طارق وبحر ألبوران.
وتم إيواء المهاجرين في منشأة ببلدة باربيت، أقامتها السلطات التي تواجه نقصاً في مراكز الإقامة المؤقتة للمهاجرين.
وزاد المهاجرون إلى إسبانيا باطراد على مدى أكثر من عام وتزايد من يصلون منهم إلى البلاد بطريق البحر بصورة ضخمة في الأسابيع الماضية مع حلول الجو الدافئ والاجتهاد في تقديم الخدمات للمهاجرين في منطقة الأندلس في جنوب البلاد.
وبينما نقص كثيراً عدد للمهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا بالمقارنة بالذروة التي حدثت في 2015، تقول أرقام وزارة الداخلية الإسبانية إن 17 ألف مهاجر وصلوا إلى البلاد هذا العام وهو ضعف العدد في نفس الوقت من العام الماضي.
واشتعل الجدل حول الهجرة في إسبانيا بعد أن تقلد رئيس الوزراء الجديد بيدرو سانشيز منصبه في حزيران/ يونيو الماضي، ووافق بعدها على استقبال أكثر من 600 مهاجر كانوا على متن سفينة تابعة لمؤسسة خيرية بعد أن رفضت كل من إيطاليا ومالطا استقبالهم.
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وأعلنت ماغدالينا فاليريو، وزيرة العمل والهجرة الإسبانية، الجمعة 27 تموز / يوليو أن الحكومة الإسبانية تخطط لتعزيز ميزانية الهجرة بـ 30 مليون يورو لزيادة المساعدات الإنسانية.
وأكدت على ضرورة العمل مع بلدان المنشأ، وعلى ارتباط هذه المشكلة بأوروبا بأسرها، وتحدثت عن خطة طوارئ يتم نقاشها حالياً، وتقارير وتقييمات اقتصادية تم العمل عليها لضخ 30 مليون يورو حتى نهاية العام لتعزيز العمليات الإنسانية عن طريق المنح والاتفاقيات مع منظمات غير حكومية والصليب الأحمر والهيئة الإسبانية لإغاثة اللاجئين، وذلك لمساعدة الواصلين إلى البلاد خاصة ممن يعانون من ظروف صحية دقيقة.
كما طالبت فاليريو بدعم الاتحاد الأوروبي لإسبانيا كونها دولة عبور للمهاجرين.