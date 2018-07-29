جائزة زغرب الكبرى للجيدو: الجورجي غورام توشيشفيلي يتألق في اليوم الختامي

والكلمة الختامية كانت للجورجي بواسطة حركة أيبون قاتلة على حساب خصم قوي يلتقي به لأول مرة في هذه المنازلة.

توشيشفيلي: "شكرا جزيلا للجميع، بالطبع أنا سعيد للغاية لأنني أصبحت بطلا في زغرب. لقد تدربت خصيصا من أجل هذه الجائزة الكبرى. كل شيء كان جيداً بالنسبة لي، لقد تغلبت على جميع خصومي لذلك أنا جد سعيد بهذه النتيجة هنا. وسأقولها بكل صراحة سأقاتل في باكو من أجل الميدالية الذهبية، سنرى ذلك".

وكانت أفضل رياضية في هذا اليوم الأخير السلوفانية أناماري فيلينسيك في وزن أقل من 78 كيلوغراما.

السلوفينية التي تطمح للفوز بمعدن الذهب خلال البطولة العالمية القادمة أطاحت بالتونسية نيهال شيخروحو بعد أن سجلت آيبون عقب تثبيتها أرضا والإمساك بذراعها.

فيلينسيك قالت:" إحساس رائع أن تفوز هنا لأنني لست بعيدة عن بلدي، عائلتي وأصدقائي بإمكانهم المجيء لتشجيعي، لأنه لدي إحساس وكأنني أقاتل على أرضي. هذا الإنجاز برهن لي أن تدريباتي تسير في المسار الصحيح، وحتما سيمنحني ثقة أكبر خلال البطولة العالمية".

وفي وزن أقل من 100 كيلوغرام وزير الداخلية الكرواتي الدكتور بافور بوزينوفيتش هو من قدم الميدالية للروسي نيياز إلياسوف إثر فوزه على الكندي كيل ريياس بوازاري.

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فيما كانت الميدالية الأكثر لمعانا في وزن أقل من 78 كيلوغراما سيدات من نصيب الفرنسية مادلين مالونغا بعد فوزها على السلوفينية كلارا أبوتيكاربعد تسجيلها لحركة وازاري مرتين.

أما أجمل لحظة في منافسات هذا اليوم من المنازلة نشطها كل من الجورجي أفتونديلي تشيريكيشفيلي والكوبي أسلاي غونزاليز في وزن أقل من 90 كيلوغراما.

الجورجي بطل العالم في وزن أقل من 81 كيلوغراما والذي كان مدعما بزوجته وطفله في المدرجات حصل على أول ميدالية ذهبية له في هذا الوزن.

وكانت أجمل حركة من المنازلة التي فاز بها الروسي إينال تاسوإيف من أجل معدن البرونز في وزن أكثر من 100 كيلوغراما أمام البرازيلي رووان إيسكيردو بعد 6 ثواني فقط عن طريق حركة سود تسوريكومي غوشي.