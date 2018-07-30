"الحانة الجليدية" أحدث صيحات الألمان للتغلب على موجة الحر

يتمتع سكان العاصمة الألمانية برلين بحل فريد للتغلب على موجة الحر التي تجتاح حاليا معظم العواصم الأوروبية، فقد افتُتح فيها مطلع الصيف "حانة جليدية" تنخفض الحرارة فيها إلى 10 دراجات مئوية تحت الصفر. ويتم الحفاظ على الحرارة المنخفضة بفضل منحوتات جليدية يصل وزنها إلى نحو 60 طنا.
ويقدم القائمون على حانة "انغيكوك" مشروبات باردة جدا ومعاطف عازلة للزائرين فور دخولهم كي يتمكنوا من تحمل البرد القارس. ويقول أندرس، أحد رواد الحانة عن التفاوت الكبير في درجات الحرارة : "إنه اختلاف ممتع للغاية. من الممتع أن تجربه! فالبرد قارس في الداخل وفي الخارج الطقس حار جدًا."