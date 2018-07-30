نيمار يعترف بتمثيلياته

اعترف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بأنه بالغ أحياناً في ردود أفعاله على السقوط على أرضية الملعب أثناء المباريات.
ويأتي هذا الاعتراف بعد موجة من الانتقادات والسخرية التي طالت نيمار على خلفية ما اعتبره الجمهور مبالغة في ردود الأفعال خلال مباريات كأس العالم في روسيا.
وقال نيمار : " قد تعتقدون أنني أبالغ، وبالفعل أنا أبالغ أحياناً. لكن في الحقيقة أنا أعاني كثيراً في الملعب".
ونشر اللاعب فيديو على صفحته الرسمية على تويتر رداً على تلك الانتقادات وقال : " لقد سقطت. لكن فقط من يسقط يستطيع الوقوف. يمكنكم الاستمرار برمي الحجارة أو رميها بعيداً ومساعدتي، لأنني عندما أنهض ستنهض كل البرازيل معي".
وأضاف لاعب سان جيرمان : " لا يزال هناك طفل بداخلي، أحياناً يسحر الناس وأحياناً يزعجهم.... عندما أبدو وقحاً ليس لأنني طفل مدلل بل لأنني لم أتعلم بعد التعامل مع الإحباط".
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وكان نيمار قد تعرض لإصابة خطيرة في القدم في شباط/فبراير. والتحق بمنتخب البرازيل قبل أيام معدودة من انطلاق كأس العالم في روسيا.
ووعد اللاعب محبيه بأن يتعلم التعامل مع خيبات كرة القدم بشكل أفضل وقال : " لقد استغرقت وقتاً طويلاً كي أستطيع تقبل انتقاداتكم... لكنني هنا بوجه جديد وقلب مفتوح. نعم سقطت لكن من يسقط فقط يحصل على ما يريد".
وفشل النجم البرازيلي مع منتخب بلاده فيي الفوز بكأس العالم 2018 بعد أن خرج السيليساو من الدور ربع النهائي على يد المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل هدف واحد.